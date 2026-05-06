Il Comune di Vibo ancora nel mirino: lettera minatoria all’assessore Marco Talarico

alta tensione

VIBO VALENTIA «Il prossimo sarai tu». Una nuova intimidazione, l’ennesima che mette nel mirino l’amministrazione di Vibo Valentia. Questa volta il destinatario è l’assessore al personale Marco Talarico, che si è visto recapitare una lettera sotto la porta del suo ufficio comunale con chiare minacce anonime nei suoi confronti. Un episodio che assume ancora più importanza e che acuisce il clima di tensione già presente all’interno di Palazzo Luigi Razza: solo pochi giorni fa il dirigente Andrea Nocita è stato raggiunto e aggredito di fronte la Stazione di Vibo-Pizzo, un episodio per cui continuano in modo serrato le indagini da parte della Polizia Locale. Sulle minacce a Talarico indaga invece la Questura, intervenuta presso il Comune per effettuare i rilievi per cercare di individuare il responsabile dell’intimidazione. Non è la prima volta che l’assessore è vittima di episodi del genere: lo scorso giugno terreni di proprietà della sua famiglia sono stati dati alle fiamme. Poche settimane dopo ad essere presa di mira è stata Claudia Santoro, la cui auto è stata incendiata a Bivona. A dicembre verso il presidente del Consiglio Antonio Iannello sono stati sparati diversi colpi d’arma da fuoco, che hanno colpito la sua abitazione. Oggi l’ultimo episodio di una serie di inquietanti intimidazioni, che a loro volta si inseriscono in un contesto già condizionato dai recenti spari verso aziende della zona industriale. (Ma. Ru.)

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