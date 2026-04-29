Grave episodio di violenza a Vibo Valentia, aggredito dirigente comunale

soccorso in ospedale

VIBO VALENTIA Grave episodio a Vibo Valentia. Il dirigente comunale Andrea Nocita, funzionario del settore urbanistica di Palazzo Luigi Razza, è stato aggredito da ignoti alla Stazione di Vibo-Pizzo. Poco dopo essere sceso dall’auto, sarebbe stato raggiunto da più persone e colpito più volte prima che gli aggressori fuggissero. È stato poi trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dove ha riportato ferite al braccio. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha avviato le indagini.

La solidarietà di Mangialavori

“Esprimo la mia più sincera solidarietà al dirigente comunale di Vibo Valentia Andrea Nocita, vittima di una vile aggressione nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo”: così Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. “Si tratta – aggiunge – di un episodio gravissimo, che colpisce non solo un uomo delle istituzioni ma l’intera comunità vibonese. Auspico che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile e che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. A Nocita rivolgo la mia vicinanza personale e l’augurio di una pronta guarigione”. (ma.ru.)