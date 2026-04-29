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la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi

Caso Garlasco, Sempio unico indagato

Il pm di Pavia: nessun concorso o ignoto, l’ha uccisa da solo

Pubblicato il: 29/04/2026 – 19:55
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Caso Garlasco, Sempio unico indagato

MILANO Nessun ignoto. Per la Procura di Pavia l’unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. E’ lui, per chi indaga, l’unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. E’ quanto emerge nella nuova richiesta di interrogatorio, fissato per il prossimo 6 maggio, che la Procura di Pavia ha notificato al 38enne. Su Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto, la Procura di Pavia ha chiesto pochi giorni fa alla Procura generale di Milano di valutare l’ipotesi della revisione. Valutazione che richiederà tempo.

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