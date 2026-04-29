Umg Catanzaro, nuova risorsa internazionale per la ricerca: Zachary Porreca entra nel team

la risorsa

CATANZARO L’Università Magna Graecia di Catanzaro rafforza la propria dimensione internazionale con l’ingresso di Zachary Porreca, economista statunitense con un profilo scientifico di rilievo nel campo dell’economia del crimine e delle politiche pubbliche, che ha preso servizio ed entra a far parte del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giuseppe Migali. Lo rende noto la stessa Università. Zachary Porreca, è scritto in una nota, ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia (PhD in Economics) presso la West Virginia University nel 2023. Successivamente ha svolto attività di ricerca presso l’Università Bocconi, all’interno del centro Baffi-Carefin, in un’unità dedicata all’analisi economica del crimine. Nel corso della sua esperienza, prosegue la nota, «ha approfondito diversi aspetti economici della criminalità, con particolare attenzione alla migrazione storica delle organizzazioni criminali e alle strategie di contrasto al traffico di droga. Il suo profilo si distingue per una forte proiezione internazionale e applicata. Porreca è infatti Arnold Ventures Criminal Justice Innovation Fellow e collabora regolarmente con decisori pubblici e operatori del settore negli Stati Uniti, in particolare con il Pennsylvania Department of Corrections, il Philadelphia District Attorney’s Office e il Philadelphia Department of Public Safety. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi finanziamenti alla ricerca e borse di studio da istituzioni prestigiose, tra cui Arnold Ventures, Institute for Humane Studies, Mercatus Center e International Center for Law and Economics. Presenta regolarmente i risultati delle sue ricerche in Italia e in convegni internazionali». Il suo arrivo all’Umg, sottolinea l’Ateneo, «rappresenta un valore aggiunto per le attività di ricerca del gruppo e per il percorso di internazionalizzazione dell’Ateneo, confermando la capacità dell’Università Magna Graecia di attrarre giovani studiosi di elevato profilo internazionale». «L’ arrivo di Zachary Porreca nel nostro Ateneo – afferma il rettore Giovanni Cuda – arricchisce la nostra comunità scientifica di competenze di altissimo profilo ed è la testimonianza tangibile della strategia di crescita che l’Università Magna Graecia sta perseguendo con grande determinazione. Il nostro impegno costante è quello di creare un ambiente sempre più aperto, dinamico e competitivo, in grado di attrarre figure che possano contribuire con rigore scientifico all’innovazione delle politiche pubbliche e allo sviluppo del territorio. Al dott. Porreca va il mio più caloroso benvenuto, con la certezza che il suo contributo sarà fondamentale per elevare ulteriormente l’eccellenza della nostra attività di ricerca».

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