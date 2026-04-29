Auto in transito prende fuoco nel Vibonese, in tre si mettono in salvo

i soccorsi

VIBO VALENTIA Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, i vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenuti sulla Strada Provinciale 65, nel tratto compreso tra i comuni di Filogaso e Vazzano, a seguito dell’incendio di un’autovettura. Il conducente di un’Audi Q5, con a bordo altre due persone, mentre percorreva l’arteria stradale, ha notato la fuoriuscita di fumo dal vano motore, arrestando subito la marcia del veicolo e facendo scendere gli occupanti, prima di richiedere l’intervento dei soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza (Nue). Il personale dei vigili del fuoco, giunto tempestivamente sul posto, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del mezzo. Non si registrano persone ferite.