Vertenza M Marine Group Srl, richiesta urgente di intervento delle istituzioni

lavoro

REGGIO CALABRIA Le Segreterie Regionali di FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL rendono nota la grave situazione che sta interessando la società R. Marine Group S.r.l., con pesanti ripercussioni sul piano occupazionale e sociale nel territorio di Reggio Calabria. Per cause non imputabili alla volontà aziendale, è stata avviata presso la sede di Confindustria Reggio Calabria la procedura di proroga della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), che coinvolge 14 lavoratori. La condizione attuale appare estremamente critica: i lavoratori stanno subendo una significativa riduzione del reddito, aggravata dal fatto che la precedente richiesta di CIGO non risulta ancora autorizzata dall’INPS, determinando una situazione di forte incertezza economica e sociale per le famiglie coinvolte. A ciò si aggiunge l’assenza di prospettive concrete di piena ripresa dell’attività produttiva, legata al mancato completamento, da parte del Comune di Reggio Calabria, degli adempimenti tecnici necessari a rendere disponibile all’azienda l’area demaniale sita in località Archi – Pentimele, già oggetto di procedura pubblica. Questo stallo amministrativo impedisce di fatto la piena operatività aziendale e mette a rischio la continuità occupazionale. La vertenza assume quindi una rilevanza che va oltre il piano aziendale, incidendo direttamente sulla tenuta sociale ed economica del territorio. Per tali ragioni, le Organizzazioni Sindacali hanno formalmente richiesto al Prefetto di Reggio Calabria la convocazione urgente di un tavolo istituzionale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di individuare soluzioni concrete e tempestive. Le OO.SS. confidano in un rapido intervento delle istituzioni competenti per evitare un ulteriore aggravarsi della situazione e per garantire la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie». E’ la nota a firma delle Segreterie Regionali FIM CISL – FIOM CGIL – UILM UIL.