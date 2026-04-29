Ucraina, lo spiraglio della tregua (temporanea)

i conflitti globali

MOSCA Telefonata di un’ora e mezza tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Donald Trump: a renderlo noto il consigliere presidenziale per gli affari internazionali Yury Ushakov, come riferito dai media statali russi. Secondo Ushakov, Putin si è detto pronto a dichiarare una tregua temporanea in Ucraina in occasione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio, “un’idea che Trump ha sostenuto“. La conversazione si sarebbe quindi concentrata anche sulla situazione in Medio Oriente. Sempre secondo Ushakov Putin ritiene “saggia” la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco contro l’Iran, in quanto dovrebbe contribuire a stabilizzare la situazione e a “dare una possibilità ai negoziati”. Dopo aver condannato il tentato assassinio del suo omologo americano a Washington, Putin avrebbe “proposto delle idee” a Trump sul programma nucleare iraniano. Quindi il capo del Cremlino ha detto a Trump di prevedere “conseguenze estremamente dannose” qualora Stati Uniti e Israele riprendessero le ostilità in Medio Oriente.