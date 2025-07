Il dolore di Catanzaro per Emanuele e Giorgia: l’ultimo saluto tra lacrime e silenzio

le esequie

CATANZARO La Basilica dell’Immacolata, nel cuore di Catanzaro, oggi pomeriggio non è riuscita a contenere tutto il dolore della città. C’era una comunità intera, stretta nel lutto, per l’ultimo saluto a Emanuele Scafidi, 35 anni, e alla piccola Giorgia, 8, padre e figlia scomparsi tragicamente nell’incidente stradale avvenuto domenica 27 luglio in via Emilia.

Due bare, due vite spezzate nello stesso istante in modo crudele. A loro è stato dedicato il lutto cittadino, proclamato dal Comune di Catanzaro: bandiere a mezz’asta e una presenza istituzionale composta, rappresentata dal sindaco Nicola Fiorita e da una delegazione dell’amministrazione. Ma il vero abbraccio è venuto dalle centinaia di persone che hanno riempito la chiesa e le strade vicine, molti indossando magliette bianche o rosse con le immagini di Emanuele e Giorgia. Un gesto semplice, ma potente, per dire che nessuno è davvero solo quando l’assenza diventa così ingombrante.

L’omelia di Don Simone Marchese è stata un filo teso tra lo strazio e la speranza: «Non vorrei essere qui», ha detto senza retorica. E poi, con voce ferma: «Non è normale che una madre, una nonna, un nonno, debbano accompagnare un figlio o un nipote all’addio. Ma la fede, quando tutto sembra buio, ci chiama a un amore che va oltre la morte». (redazione@corrierecal.it)





