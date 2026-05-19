Donzelli a Reggio Calabria: «Con Fratelli d’Italia può iniziare il riscatto della città»

elezioni amministrative

REGGIO CALABRIA «Crediamo che Reggio Calabria abbia bisogno di un riscatto, di una politica seria che si assuma le proprie responsabilità e realizzi i cambiamenti che servono davvero». Con queste parole Giovanni Donzelli ha aperto il suo intervento in Piazza Camagna, nel corso dell’iniziativa elettorale organizzata da Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Accolto dagli applausi dei militanti, Donzelli ha ribadito il valore delle prossime elezioni amministrative, definite un passaggio decisivo per il futuro della città. «Siamo qui per ribadire le ragioni per votare Fratelli d’Italia e il centrodestra», ha dichiarato, sottolineando come Reggio Calabria, pur essendo «una città meravigliosa», abbia vissuto negli ultimi anni un progressivo deterioramento. «Ogni volta che torno a Reggio Calabria la vedo un po’ più degradata», ha osservato il dirigente nazionale del partito, evidenziando la necessità di un cambiamento di rotta capace di restituire decoro, servizi e prospettive di sviluppo. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, un’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro potrebbe favorire una collaborazione più efficace con Roma e con la Regione Calabria. «Se vincerà il centrodestra Reggio Calabria potrà finalmente tornare ad essere il ponte dell’Europa verso il Mediterraneo».

Wanda Ferro: «Restituire dignità e orgoglio ai reggini»

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche Wanda Ferro, che ha sottolineato il significato politico della presenza dei dirigenti nazionali del partito in città. «La presenza di Giovanni Donzelli conferma l’attenzione concreta di Fratelli d’Italia verso Reggio Calabria», ha dichiarato. «Questa città merita di ritrovare dignità, efficienza amministrativa e una visione moderna del proprio futuro». Ferro ha ricordato gli investimenti già avviati grazie alla collaborazione tra Governo e Regione, citando gli interventi per Argillà, l’edilizia residenziale pubblica, il miglioramento della rete idrica e il rilancio dell’aeroporto dello Stretto. «Le periferie non possono essere considerate quartieri di serie B», ha aggiunto, rivolgendo infine un appello ai militanti: «In questi ultimi giorni di campagna elettorale dobbiamo essere ancora più presenti tra la gente e nei quartieri». Francesco Cannizzaro, che ha lanciato un messaggio di forte mobilitazione. «Non basta vincere, dobbiamo stravincere», ha affermato dal palco, spiegando che un consenso ampio sarà indispensabile per affrontare con determinazione i problemi della città. Cannizzaro ha descritto Reggio Calabria come una comunità che ha bisogno di recuperare fiducia e orgoglio. «Non sono Batman», ha detto con una battuta che ha strappato sorrisi e applausi, «il cambiamento non dipende da una sola persona, ma da una squadra competente e unita». Il candidato sindaco ha assicurato che il progetto del centrodestra coinvolgerà tutte le migliori energie del territorio, anche oltre il risultato elettorale.

Calabrese: «A Reggio può arrivare il modello del fare»

Presente all’iniziativa anche Giovanni Calabrese, che ha evidenziato i risultati ottenuti dal centrodestra alla guida della Regione e del Governo nazionale «È il modello del fare che vogliamo portare anche a Reggio Calabria», ha dichiarato, sottolineando la necessità di affrontare con concretezza le questioni legate al decoro urbano, ai servizi e alle periferie.

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