Portogallo, il Presidente della Repubblica invita Papa Leone XIV

relazioni diplomatiche

LISBONA Il Presidente della Repubblica portoghese, António José Seguro, ha invitato Papa Leone XIV a recarsi in visita in Portogallo nel 2027, in occasione del 110° anniversario delle apparizioni di Fatima e dei 500 anni dall’istituzione della Nunziatura apostolica in Portogallo. Lo ha annunciato la stessa Presidenza della Repubblica in un comunicato in cui si legge: “Le relazioni diplomatiche tra il Portogallo e la Santa Sede costituiscono un esempio di dialogo istituzionale, rispetto reciproco e cooperazione storica tra Stati sovrani, legati da una vicinanza culturale e spirituale che deriva dalla condivisione di valori universali quali l’umanitarismo, la pace e la dignità umana. La visita di Sua Santità, Papa Leone XIV, costituirà senza dubbio un’occasione per approfondire ulteriormente le relazioni tra lo Stato portoghese e la Santa Sede”.

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