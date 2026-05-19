Nova, a Lamezia Terme partecipazione record e proposte per il programma progressista

cinque stelle

LAMEZIA TERME Si è conclusa a Lamezia Terme la tappa di “NOVA – Parola all’Italia”, iniziativa nazionale nata per raccogliere idee dai cittadini e tradurle in proposte per il prossimo programma di governo della coalizione progressista. Nell’ex convento di San Domenico, circa 200 persone provenienti dalla provincia di Catanzaro — tra cittadini non tesserati, associazioni del terzo settore, professionisti, imprese e lavoratori — hanno animato tavoli di confronto tematici, contribuendo alla stesura di oltre 20 pagine di report. Quello della provincia catanzarese è risultato l’evento con il più alto numero di iscritti e partecipanti in Calabria, segnale di una domanda di partecipazione politica ampia e trasversale. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle ha parlato di una “giornata intensa”, sottolineando l’impegno organizzativo e rimarcando che la tappa lametina è stata una delle 102 svolte in contemporanea in tutta Italia. In totale sono stati affrontati 14 temi, tra cui ambiente, territorio ed energia; parità di genere; disabilità; lavoro e sicurezza; sanità; scuola; tutela delle aree interne. Dai tavoli sono emerse proposte operative orientate ai problemi della vita quotidiana, con l’obiettivo dichiarato di restituire centralità all’ascolto e al coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Doverosi ringraziamenti per l’evento sono stati dedicati al presidente Giuseppe Conte, ideatore del progetto “NOVA – Parola all’Italia”, al responsabile locale Raffaele Mastroianni, con lo staff organizzativo (Maria Anna Davoli, Terri Boemi, Giovanni Donato, Raffaele Scarmozzino), alla coordinatrice regionale del M5S Anna Laura Orrico, al coordinatore provinciale Luigi Stranieri e ai gruppi territoriali costituiti e costituendi del Movimento 5 Stelle della provincia di Catanzaro. La partecipazione registrata a Lamezia Terme è stata letta dagli organizzatori come una prova della vitalità civica del territorio e della volontà di contribuire in modo concreto alla definizione delle scelte politiche future.

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