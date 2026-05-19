il processo

ROMA La Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo nei confronti di Mark Samson, il giovane reo confesso dell’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa scomparsa il 25 marzo dello scorso anno e ritrovata senza vita il 2 aprile successivo all’interno di una valigia in un dirupo di Capranica Prenestina. Nel procedimento l’imputato, assente oggi in aula, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima, nonche’ di occultamento di cadavere. Nell’aula bunker di Rebibbia questa mattina erano presenti invece i familiari e gli amici di Sula, che indossavano una maglietta bianca che raffigurava l’immagine della ragazza, con sotto la scritta “Giustizia per Ilaria”. Nell’assassinio della studentessa “non c’è la crudeltà in senso giuridico, ma in senso naturalistico è a un livello massimo” e Samson “non ha avuto nessuna pietà nei confronti di questa ragazza” tanto che “questo omicidio è stato programmato, deciso prima ed eseguito con una freddezza difficile da immaginare”, sono state le parole del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.