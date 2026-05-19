Duomo di Catanzaro, al via il restauro della Statua della Madonna dopo lo spettacolare trasporto a terra – VIDEO e FOTO

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CATANZARO Al via il restauro della Statua della Madonna installata sulla sommità del campanile del Duomo di Catanzaro. Al termine di una operazione complessa ed estremamente delicata, la statua oggi è stata portata a terra per poi essere sottoposta a primi interventi. A renderlo noto sui social è il sottosegretario all’nterno, con delega agli edifici di culto, Wanda Ferro, che ha postato anche un video estremamente spettacolare del trasporto a terra della statua. “Grazie e complimenti alla soprintendente Stefania Argenti che ha seguito l’intervento, ai tecnici, alle maestranze, a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. È una giornata davvero emozionante per la città di Catanzaro”, ha scritto la Ferro. Il restauro della Statua della Madonna si inserisce nel più ampio cantiere che interessa il Duomo di Catanzaro, uno dei luoghi più iconici della città: i lavori riguardano il consolidamento strutturale della Cattedrale dopo l devastante crollo interno del 2017, la sicurezza del campanile e della facciata e il recupero di elementi architettonici compromessi dal passare degli anni. (c. a.) (Foto e video tratti dalla pagina Facebook del sottosegretario Wanda Ferro)

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