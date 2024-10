‘Ndrangheta in Curva Nord, confermato il carcere per un ultrà interista

la decisione

MILANO Resta in carcere Mauro Nepi, ultrà interista tra le 19 persone arrestate il 30 settembre scorso nell’inchiesta milanese con al centro le curve di San Siro, i presunti traffici illeciti, le violenze e le infiltrazioni della ‘ndrangheta. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che, dopo l’udienza di ieri, ha respinto il ricorso della difesa di Nepi, tra gli accusati, assieme ai vertici della Nord, di associazione per delinquere con l’aggravante mafiosa. Per domani, intanto, sono fissate le udienze davanti al Riesame anche per Christian Rosiello e Riccardo Bonissi, ultrà milanisti che hanno presentato ricorso contro gli arresti.

