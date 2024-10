Rinuncia di Baker Hughes, il Consiglio regionale rinvia il dibattito a una futura seduta

i nodi dello sviluppo

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale dedicherà una futura seduta alla vicenda della rinuncia della multinazionale Baker Hughes all’investimento nel porto di Corigliano Rossano e più in generale al tema dell’attrazione degli investimenti. È quanto è emerso dall’odierna seduta consiliare. A sollevare il tema è stata la consigliere regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, che ha proposto di inserire un ordine del giorno in vista anche di una seduta del Consiglio comunale di Corigliano Rossano in programma giovedì. La proposta ha aperto il dibattito, con il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua che ha chiesto «un maggiore coinvolgimento dell’opposizione in modo da approfondire la vicenda e arrivare magari a un documento unitario per dare più forza a un’eventuale azione della Regione», così come il dem Raffaele Mammoliti, che ha chiesto un’informativa sulla vicenda Baker Hughes e anche sull’emergenza maltempo, al centro di un ordine del giorno del Pd, lamentando «il mancato accoglimento delle richieste da parte della Conferenza dei capigruppo». A replicare a Mammoliti il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che ha chiesto di «evitare furbizie perché le proposte le può portare anzitutto all’attenzione del suo capogruppo».

L’intervento di Occhiuto

A intervenire sull’ordine del giorno, il presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Auspico un dibattito sul tema più complessivo dell’attrazione degli investimenti, non una semplice informativa perché quello che è successo a Corigliano Rossano è ormai risaputo. Le informazioni le hanno date l’azienda, i sindacati, le organizzazioni datoriali». Il tema – ha sostenuto Occhiuto – è «svolgere una discussione per consolidare nella politica calabrese, di destra e sinistra, il tema dell’attrazione degli investimenti – pubblici e privati – come leva per lo sviluppo della Calabria: un tema che non dovrebbe dividerci. Su questo sono disponibile al confronto quando il Consiglio lo riterrà, e sono disponibile a chiedere alla Straface di trasformare l’ordine del giorno in un atto della maggioranza sul tema complessivo dell’ordine del giorno».

La consigliera di Forza Italia ha accolto la proposta del presidente, così come Bevacqua, che ha chiesto al governatore di portare in aula anche un piano complessivo di politiche industriali, «questo è il vero tempo». (c. a.)

