Esplosione in un capannone Toyota a Bologna, due morti

la tragedia

BOLOGNA È di due morti e tre feriti il primo bilancio di una forte esplosione che ha interessato il capannone di Toyota Material Handling nella struttura di via Persicetana Vecchia in zona Borgo Panigale a Bologna. Una delle vittima è deceduta dopo l’arrivo in ospedale. L’esplosione è avvenuta alle 17.53 ed è stata sentita nettamente dagli abitanti della zona che poi hanno dato l’allarme. Metà della struttura è crollata. Sono al momento in corso le verifiche di vigili del fuoco e soccorritori sotto le macerie. A causare lo scoppio sarebbe stata l’esplosione di un compressore. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni. «Esprimo profondo dolore per le vittime e preoccupazione per i feriti dell’esplosione avvenuta alla Toyota a Borgo Panigale, mentre seguiamo con apprensione l’operato dei vigili del fuoco ancora al lavoro. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi. Ma allo stesso tempo chiediamo che vengano accertate al piu’ presto le cause e tutte le misure di sicurezza». Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

