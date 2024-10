Il racconto

La metropolitana di Hong Kong, chiamata con nome occidentale “Mass Transit Railway” è stata inaugurata nel 1979 e, col passare degli anni, si è ingrandita fino ad avere 52 stazioni e 9 linee. Nel 2024 si stima che accolga 4 milioni di passeggeri al giorno e competa con gran successo con la “Kowloon-Canton Railway”, il sistema di trasporto ferroviario di superficie della stessa città, avviato nel 1910 e anch’esso ingranditosi a dismisura col passar del tempo.Naturalmente, sia le linee che le stazioni della metropolitana nel settembre 2003 erano di numero inferiore, ma questo non impediva al bandito Lee Wung, “lo sfregiato”, di prendere di mira coppie di turisti, preferibilmente occidentali, che se ne servivano.Appena scesi in una qualsiasi fermata, lo sfregiato li seguiva tenendo in mano un singolare cilindro metallico lungo circa 18 centimetri e largo tre e appena le circostanze lo consentivano, li aggrediva parlando nel migliore inglese possibile e esibendo il piccolo tubo diceva loro: “Questa è micidiale alma inventata dal dottol Hon Lik. Consega natemi poltafogli, olologi e gioielli oppule vi nebulizzo, mandandovi a fale compagnia filosofo Confucio!”.Non sapendo come reagire di fronte ad un tale energumeno, tra l’altro cosi tecnologicamente armato, il 95 per cento delle volte i malcapitati consegnavano quanto richiesto, allontanandosi poi il più rapidamente possibile.Il restante 5 per cento che invece tentava di reagire, veniva investito da una nuvola di fumo che per qualche secondo faceva perdere loro la cognizione dello spazio e del tempo, terrorizzandoli e convincendoli che forse era più opportuno obbedire.Così, mettendo a ripetizione un colpo dopo l’altro sempre con la medesima tecnica, lo sfregiato nel periodo marzo 2003 – febbraio 2004, si stima abbia messo a segno non meno di 800 rapine, senza essere mai sorpreso dalla polizia e con un ricavo stimato di 2.400.000 dollari di Hong Kong (HKD), che si fece rapidamente cambiare dalla “Hongkong & Shanghai Banking Corporation”, fondata nel 1865, in 248.454,920 dollari statunitensi (USD).Ultimate le azioni criminose, l’oramai ex bandito Lee Wung, decise di partire per Taiwan, dove i suoi dollari USA valevano al cambio 7.969.191,56 dollari taiwanesi (TWD), cifra tale da permettergli di vivere nel lusso per tutto il resto della sua vita, tenendo conto che un pasto di buona qualità costava sui 100 “kuài”, ovvero dollari dell’isola.Il segreto dello sfregiato che gli aveva permesso di cambiare radicalmente vita, era dovuto al farmacista e ricercatore di Hong Kong Hon Lik, con cui Lee Wung aveva lavorato per dodici anni, riuscendo a rubare il prototipo di una rivoluzionaria invenzione frutto di numerosi tentativi precedenti andati falliti.Questa non era altro che il primo modello di sigaretta elettronica funzionante con una batteria al litio che utilizzava come liquido il glicole propilenico, un innocuo additivo alimentare. Naturalmente per le sue imprese criminose Lee Wung aveva modificato il liquido originario, sostituendolo con un composto di lsd polverizzato ed acqua distillata, da cui la sensazione di perdita dello spazio-tempo per i malcapitati colpiti da una nube di questo fumo. Ciò, come detto, lo rese ricco, ma mai quanto l’ex farmacista Hon Lik che, tenendo conto delle scoperte dello statunitense Herbert A. Gilbert del 1963, creò la prima pratica sigaretta elettronica nel 2001. Il brevetto mondiale di Hon Lik fu depositato nel 2003 e la sua invenzione fu commercializzata dalla società Golden Dragon con il marchio “Ruyan”. In seguito, la massiccia vendita delle “Ruyan”, che significa “quasi come il fumo” in pochi anni lo rese miliardario. La sua ascesa e la sua fama continuarono nei decenni, fin quando nel 2013 l’Imperial Tabacco, multinazionale con sede a Bristol, annunciò che l’ex farmacista Hon Lik era stato nominato cofondatore e direttore esecutivo del gruppo. Ciò, naturalmente lo rese ancora più ricco e potente e di notorietà mondiale, testimoniata tra gli altri attestati, da un anacronistico telegramma anonimo giuntogli da Taywan e con sole quattro parole “Complimenti e glazie mille!”.