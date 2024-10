La Vibonese aggancia la vetta, Reggina seconda a un punto di distanza. Exploit esterno del Sambiase

serie d

VIBO VALENTIA La Vibonese quest’anno sembra voler puntare con decisione al salto di categoria. E lo sta facendo grazie a un Terranova a dir poco inarrestabile. L’attaccante di mister Facciolo oggi ha mandato al tappeto il Città di Sant’Agata con una splendida doppietta (7 gol stagionali). Entrambe le reti sono stati realizzate su calcio di punizione, prima al 24′ del primo tempo e poi al 35′ della ripresa, subito dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Nunziante al 30′. Da segnalare anche un rigore sbagliato dallo stesso Terranova sull’1-0. Vibonese prima insieme alla Scafatese a 20 punti, Reggina seconda a 19 grazie al tris rifilato al Granillo al Paternò.

La Reggina a un punto dalla vetta

Dopo un avvio di stagione di alti e bassi, ora la squadra di Pergolizzi appare più quadrata in campo e sicura dei propri mezzi. Nella sfida di oggi pomeriggio, di fronte a 3000 spettatori, gli amaranto hanno dominato in lungo e in largo, sbloccando il punteggio al 30′ con un gran tiro di Cham. Nella ripresa il solito Girasole ha chiuso i giochi al 53′, mentre al 59′ Forciniti sotto porta ha siglato il 3-0 finale. Torna a vincere il Sambiase e lo fa ha in modo convincente sul campo del Ragusa. 1-0 il risultato finale grazie a un gol di Zerbo dopo appena due minuti dall’inizio del secondo tempo e sesto posto in classifica alle spalle del Locri che trova la prima sconfitta dell’era Cozza nella gara esterna contro il Castrumfavara. A punire l’undici di mister Morelli una doppietta di Palma. (f.v.)

