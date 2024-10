Sibari, giovane accoltellato in pieno centro: in fuga l’aggressore

il fatto

SIBARI Potrebbe chiudersi a breve il cerchio attorno a quanto accaduto stamani, in pieno giorno nel centro urbano di Sibari, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un giovane 33enne del posto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è stato colpito per ben quattro volte da un’arma da taglio. Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 della Pet di Cassano Jonio, i sanitari viste le condizioni critiche dell’uomo hanno subito allertato l’elisoccorso che, una volta atterrato in zona, ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito presso l’ospedale Annunziata di Cosenza dove le sue condizioni, nel momento in cui scriviamo, sembrerebbero stabili.

Indaga la Procura di Castrovillari

I primi ad accorrere sul luogo del fatto di sangue sono stati i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, diretta dal Capitano Michele Ornelli. Dalle prime ricostruzioni, pare che ad aver scaricato i quattro fendenti sul giovane del posto sia stato un extracomunitario al culmine di una lite, che dopo il fatto si sarebbe dato alla fuga nelle campagne circostanti. Mentre i militari della compagnia sibarita sono sulle tracce dello straniero, la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, indaga sull’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

