Sistema bibliotecario vibonese, il sindaco Enzo Romeo eletto presidente

la nomina

VIBO VALENTIA Un primo passo per uscire dal “limbo” dell’immobilità. In attesa della riapertura del Sistema bibliotecario vibonese e di una soluzione che possa far ripartire l’ente, è stato nominato oggi il nuovo presidente. A prendersi l’onere è il sindaco del capoluogo Enzo Romeo, che succede all’uscente Fabio Signoretta e al precedente Corrado L’Andolina, i due che hanno lanciato l’allarme sulle condizioni critiche del Sbv. Tra debiti e un’inchiesta giudiziaria in corso Romeo proverà in primis, come specificato oggi nell’assemblea dei sindaci, a individuare un piano economico di rientro entro il prossimo 31 dicembre. «Ci vuole coraggio e determinazione, e soprattutto bisogna sempre crederci» ha affermato sui social l’assessore alla cultura di Vibo Stefano Soriano, che dal suo insediamento ha cercato di “invocare” più volte una soluzione per il Sbv. «La situazione è difficile ma come avevamo detto non lasceremo nulla di intentato per cercare di rimettere in piedi la più grande biblioteca del mezzogiorno d’Italia. Il mio sindaco, Enzo Romeo oggi ha fatto il primo passo di una strada irta e difficile che non è detto conduca dove tutti noi speriamo, nonostante ciò non si è tirato indietro». Una soluzione, come ribadito più volte, dovrà essere trovata insieme alla Regione, principale creditore dei debiti del Sistema bibliotecario e per questo restìa a intervenire con finanziamenti, che si è impegnata, tramite l’assessora Caterina Capponi, a istituire un tavolo tecnico per provare a risolvere la questione. (ma.ru.)

