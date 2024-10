ASP di Crotone, istituito il Centro prevenzione e cura dell’obesità

SERVIZI SANITARI

CROTONE Al fine di migliorare e standardizzare la prevenzione e il trattamento del sovrappeso e dell’obesità è stato istituito presso l’ASP di Crotone il Centro per la Prevenzione e cura dell’Obesità all’interno dell’U.O. di Diabetologia diretto dal Primario il dottore Salvatore Pacenza e con delibera N. 892 del 25/10/2024 adottata dal Commissario Straordinario Dott. Antonio Brambilla.

Il centro avrà quale obiettivo la prevenzione e la cura dell’Obesità attraverso l’avvio di specifiche azioni di prevenzione della malattia e la valutazione del ruolo della terapia medica e chirurgica nella gestione dell’eccesso ponderale e delle comorbilità metaboliche associate. In Italia, secondo 4/o Italian Barometer Obesity Report riferito all’anno 2021, circa 25 milioni di persone, quasi metà della popolazione, sono obese. Il 46% degli adulti, e il 26% tra bambini e adolescenti.

Il divario ancora una volta tra nord e sud è notevole. Il tasso di obesità varia dal 14% al Sud e nelle Isole e scende fino a 4 punti percentuali nelle regioni del Nord.

L’obesità incide profondamente sullo stato di salute della popolazione, essendo strettamente correlata a numerose complicanze cliniche (metaboliche, ortopediche, cardio-circolatorie, respiratorie, motorie, oncologiche, psicologiche) e di altre condizioni morbose che, in varia misura, peggiorano la qualità di vita e ne riducono la durata. Una malattia che ad oggi rappresenta una vera e propria emergenza a cui far fronte attraverso anche l’attivazione di percorsi concreti per contrastarla e prevenirla attraverso la presa in carico del paziente in un centro finalizzato a garantire una adeguata assistenza ai pazienti obesi o in sovrappeso.

Il dottore Pacenza, primario del reparto di Diabetologia dell’ASP di Crotone, si dice soddisfatto del risultato raggiunto che arriva a margine della sesta edizione de Le Giornate Endocrinometaboliche che ogni anno si tengono proprio a Crotone e a cui prendono parte i massimi esperti della diabetologia per confrontarsi anche sul tema dell’obesità tra le principali cause dell’insorgenza del diabete.

