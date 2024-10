Spagna, il tragico (e provvisorio) bilancio di “Dana”: 95 vittime

il dramma

ROMA Almeno 95persone – 92 a Valencia, due in Castilla-La Mancha e una nella provincia di Malaga – sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe ora colpire la provincia di Barcellona. Il bilancio delle vittime, che continua a salire, è ancora provvisorio. Il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Lo stesso esecutivo ha spiegato che attualmente “non può fornire dati ufficiali sui dispersi” per le inondazioni a Valencia e in altre zone dell’est del Paese iberico. Ciò “dimostra la tremenda grandezza di questa tragedia”, ha spiegato il ministro per le Politiche Territoriali, Ángel Víctor Torres, dopo una riunione dell’unità di crisi attivata per gestire l’emergenza.

