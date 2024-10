Bonifica di Crotone, Tridico porta il caso all’attenzione della Commissione europea

il dibattito

CROTONE “Ritardi, processi di bonifica non conclusi, preoccupazioni crescenti per la salute pubblica e per l’ambiente: da anni ormai la gestione dei rifiuti in Calabria e nello specifico la bonifica del Sin Crotone- Cassano-Cerchiara non raggiungono i risultati auspicabili e accettabili per la comunità. Per questo ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea sul Sito di interesse nazionale istituito nel 2002 e sulle gravi problematiche connesse, conseguenti a decenni di attività industriali inquinanti. Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato un piano di gestione rifiuti che consente nuove discariche aggravando la già compromessa situazione ambientale e sanitaria. Oltre a destare timori per la salute dei cittadini calabresi, questo approccio solleva interrogativi sul rispetto delle normative comunitarie in materia di smaltimento dei rifiuti e inquinamento ambientale. Il Movimento 5 Stelle, nei vari livelli istituzionali e grazie al lavoro dei portavoce calabresi, si è da tempo occupato del tema. Continueremo a farlo, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini”. Così Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

