Prevenzione delle tossicodipendenze, Straface ascolta i rappresentanti delle comunità terapeutiche

il confronto

CATANZARO “Raccogliere le istanze, consolidare un dialogo costruttivo e di confronto e lavorare insieme a tutti gli attori sociali per garantire e migliorare ogni attività utile alla prevenzione dalle dipendenze, al recupero e al reinserimento”. Lo riferisce una nota. “A ribadire contenuti, obiettivi e motivazioni di questo importante impegno e percorso regionale al quale il Presidente Occhiuto annette particolare importanza – prosegue la nota – è il presidente della terza commissione consiliare sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, delegata dal Governatore in materia di politiche sulle dipendenze, che ha audito in Cittadella regionale, i rappresentanti delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti (CREA) insieme al dirigente del settore Francesco Lucia. I referenti CREA, in particolare, hanno sottoposto all’attenzione della presidente Straface e del Dirigente principalmente due questioni: quella dell’aggiornamento delle tariffe, sulla quale sono stati già avviati dei tavoli tecnici con le organizzazioni sindacali; e quella dell’acquisto e della contrattualizzazione dei servizi da parte delle aziende sanitarie provinciali che, secondo quanto riferito nell’audizione, sarebbero inferiori rispetto a quelli offerti dalle strutture accreditate. Tra le altre proposte e diverse questioni affrontate nel corso dell’incontro il CREA ha posto quella dei tossicodipendenti detenuti per i quali si chiede di valutare la possibilità di usufruire di un’alternativa al carcere con l’inserimento in una comunità terapeutica per svolgere così un percorso di recupero. Il Presidente Straface ha sottolineato, infine, l’impegno della Regione Calabria nel favorire progettualità che possano incidere sulla prevenzione del consumo delle droghe e sulla possibilità di offrire una pluralità di servizi pubblici e del privato sociale finalizzati al recupero della persona. Nelle prossime settimane seguirà un ulteriore incontro per fare una prima verifica di quanto messo sul tavolo del confronto in progress”.

