Dossieraggio, la consulenza gratuita del manager (condannato) per l’assessore calabrese

cyber-spionaggio a Milano

MILANO «Sì, sì, poi cosa volevo dirvi… ah no Biesuz tu pensa anche qua l’ironia della sorte ieri, mi hanno chiamato e mi hanno detto che fa il consulente gratuito… tenetevi forte… dell’assessore ai trasporti della Regione Lombardia… tale… mi sono dimenticato il nome… Lucente (Franco, ndr) … calabrese… (…) ma tu pensa, se si viene a sapere che lui va in Regione Lombardia ogni tre per due a frequentare un assessore (…) scoppia il finimondo…». Lo racconta, in una conversazione intercettata lo scorso 5 settembre, Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera che si è autosospeso in quanto indagato nell’inchiesta della Dda di Milano e della Dna su una presunta rete di cyber-spie che ruoterebbe attorno alla sua società, la Equalize. Pazzali, parlando con Carmine Gallo, il super poliziotto ai domiciliari da una settimana, parla di «una nuova commessa che riguarda il “nemico” Giuseppe Biesuz, ex ad di Trenord arrestato anni fa e condannato a 4 anni e 9 mesi per bancarotta fraudolenta della società Urban Screen, truffa e falso nei confronti di Fnm e Trenord, e racconta della sue frequentazioni a Palazzo Lombardia.

Il dialogo poi parla di un paio di temi di stretta attualità, ossia l’omicidio di Antonio Bellocco ucciso a coltellate dal capo della curva Nord Andrea Beretta e Pazzali informa Gallo del disegno legge sul divieto di pubblicazione delle ordinanze di arresto: «Non so se anche per noi è un problema…».

Chi è Franco Lucente

Nato a Catanzaro il 23 gennaio 1975, Franco Lucente si trasferisce a Milano – si legge sul sito della giunta regionale lombarda – dove si laurea in Giurisprudenza. Esercita la professione di avvocato. È stato sindaco a Tribiano dal 2009 ad aprile 2018, quando viene eletto Consigliere regionale della Lombardia e capogruppo di Fratelli d’Italia. È stato membro delle commissioni Sanità, Bilancio e Agricoltura e della Giunta delle Elezioni. Nella XII Legislatura è nominato dal Presidente Attilio Fontana Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile.