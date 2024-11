Nuovo raid israeliano sulla periferia sud di Beirut, due i morti

il conflitto

L’aviazione israeliana è tornata ad attaccare la periferia sud di Beirut, dopo che l’esercito ha chiesto l’evacuazione di alcune zone: lo riporta la Afptv. Almeno tre attacchi hanno colpito la periferia meridionale della capitale libanese, secondo video trasmessi dall’emittente. Tre esplosioni seguite da nuvole di fumo sono avvenute in almeno tre punti della periferia della capitale libanese dopo che l’esercito israeliano aveva ordinato l’evacuazione di diversi edifici della roccaforte di Hezbolla. Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia sud-orientale della capitale libanese: lo riferiscono i media locali, come riporta Al Jazeera. Si tratta dei primi attacchi israeliani contro Beirut in quasi una settimana.