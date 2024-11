Trasferta amara, Pirossigeno Cosenza battuto dall’Active Network

sport

COSENZA Si lecca le ferite la Pirossigeno Cosenza, che incappa nella terza sconfitta consecutiva di questo inizio di campionato. I lupi tornano con le pive nel sacco dalla trasferta sul parquet dell’Active Network e non riescono nel tentativo di smuovere la classifica.

La cronaca del match

Pronti, via e Del Ferraro deve disinnescare la bomba di Lamedica. Sfortunato protagonista poco dopo il portiere rossoblù, ne approfitta Curri che mette dentro a porta sguarnita. Prova il colpo di tacco sotto porta Chilelli al quinto minuto, non va. A metà primo tempo doppia occasione per i rossoblù nel giro di pochi secondi: prima Perez respinge il sinistro a giro di Felipinho, poi Cabeça calcia alto al volo da buona posizione. Buon momento per la squadra di mister Tuoto che va ancora vicinissima al gol del pari con Adornato e Jefferson, che colpisce il palo con un delizioso scavetto di sinistro. La rete finalmente arriva. La mette a segno Titon al termine di un’azione insistita. La Pirossigeno però si distrae e vanifica tutto permettendo a Lamedica andare a bersaglio con una doppietta a stretto giro di posta. L’Active si porta così sul 3-1. Si riporta subito sotto la compagine rossoblù con Cabeça che mette dentro sull’assist invitante di Jefferson. Si va al riposo con i padroni di casa avanti 3-2.

Il secondo tempo si apre con il punto del 3-3 firmato da Cabeça, che insacca di testa sul lancio millimetrico di Del Ferraro. Alza la saracinesca l’estremo difensore dei lupi al 6′ sul bolide angolato di Ferretti. L’Active muove di nuovo il risultato tornando in vantaggio con Block. Reazione immediata degli ospiti, molto sfortunati sul palo colpito da Adornato. Spingono i lupi: puntata di Guga respinta di piede da Perez. Cesaroni porta a 5 le reti dei padroni di casa che poi approfittano della porta sguarnita per la presenza di Felipinho in qualità di powerplay e fa doppietta subito dopo. Con la Pirossigeno sbilanciata in avanti i laziali fanno 7-3 con la terza rete di giornata di Lamedica, tripletta per lui oggi. Il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

ACTIVE NETWORK-PIROSSIGENO COSENZA 7-3 (pt 3-2)

ACTIVE: Perez, Hamza, Curri, Cesaroni, Lamedica. Braconcini, Davì, Lepadatu, Ferretti, Degan, Caverzan, Block. Allenatore: Monsignori

COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Marchio, Jefferson, Cabeça. Lo Conte, Chilelli, Bavaresco, Guga, Felipinho, Restaino, Titon. Allenatore: Tuoto

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Ugo Ciccarelli di Napoli. CRONO: Luca Paverani di Roma 2.

MARCATORI: 01’42” pt Curri (A), 12’17” pt Titon (C), 13’49” pt, 14’51” pt e 17’49” st Lamedica (A), 16″05″ pt e 03’30” st Cabeça (C), 07’42” st Block (A), 13’47” st e 14’15” st Cesaroni (A).

NOTE: Gara disputata alle ore 15:00 al PalaSport di Orte di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 05’26” pt Ferretti (A), 05’07” st Marchio (C), 07’42” st Bossio (DS Cosenza), 11’58” st Chilelli (C), 13’33” st Restaino (C).