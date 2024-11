Abusa di una 16enne, bloccato dai passanti e arrestato

il fatto

TIVOLI Arrestato dai carabinieri della compagnia di Tivoli un ventiquattrenne, originario del Bangladesh senza fissa dimora, che avrebbe abusato di una sedicenne ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Tivoli. L’uomo è stato bloccato da alcune persone presenti che, sentendo le richieste di aiuto della ragazza, sono subito intervenute e hanno dato l’allarme ai carabinieri. La ragazza è stata accompagnata in ospedale dove è stato attivato il codice rosa e, poi, ascoltata in modalità protetta alla presenza di un’esperta. L’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura per la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare. E’ stata avvicinata all’improvviso in una parte isolata della sala d’attesa della stazione di Tivoli, la sedicenne abusata da un uomo, senza fissa dimora, poi arrestato dai carabinieri. Erano le 18.30 circa di ieri e la ragazza stava aspettando un treno per tornare a casa. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passeggeri e dipendenti delle ferrovie che sono intervenuti in suo aiuto e bloccato l’uomo, visibilmente ubriaco, fino all’arrivo dei militari della compagnia di Tivoli. Non ci sarebbero state tensioni. Il 24enne, senza fissa dimora, bazzicava abitualmente nelle stazioni e in passato era stato identificato anche nello scalo romano di Termini.

