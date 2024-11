Trump: «Se sparassero ai media non mi dispiacerebbe»

elezioni usa

Dopo le pistole da puntare contro Liz Cheney, Donald Trump attacca la stampa sostenendo che non gli «dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media». «Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto», ha detto durante un comizio in Pennsylvania definendo i media «gravemente corrotti». Il tycoon ribadisce i suoi attacchi all’Europa e la minaccia di alzare i dazi. «Le nazioni europee ci stanno derubando. Pensano che stiamo stupidi», ha detto il tycoon in un comizio in Pennsylvania perfino improvvisando un’imitazione di Angela Merkel con tanto di accento tedesco. «L’Europa sembra così carina, ma è tremenda», ha attaccato ancora. «Kamala Harris è un’estremista di sinistra ed è totalmente corrotta». L’ex presidente ha insinuato che i democratici compiranno brogli alle prossime elezioni. «Sono corrotti, diranno che vogliono 12 giorni per sapere chi ha vinto. Andrebbero messi in galera», ha attaccato. «Anche i loro sondaggi sono corrotti», ha insistito. La Pennsylvania ha sempre votato per il candidato democratico dal 1992, con l’eccezione di Trump nel 2016. (Ansa)

