Ventenne scomparso a Fuscaldo, l’appello di “Chi l’ha visto?”: decine di condivisioni sui social

il caso

“Aiutateci a ritrovare Lorenzo”: è l’appello rilanciato dai canali social della trasmissione Rai “Chi l’ha visto” (in onda ogni mercoledì) per il giovane scomparso dalla provincia di Cosenza, dove si trovava in vacanza (qui l’appello dei genitori). Il 28 ottobre è uscito per andare a fare una nuotata e non è più rientrato. Qualcuno lo ha incontrato o ha informazioni utili?

Lorenzo, 20 anni, vive con i genitori a Rho (Milano). Lunedì 28 ottobre, durante una vacanza a Fuscaldo (Cosenza) è uscito per andare a fare una nuotata e non è più rientrato. Non ha con sé il cellulare né i documenti. La trasmissione tv riporta che Lorenzo al momento della scomparsa indossava una felpa blu, pantaloni della tuta grigio chiaro e scarpe da ginnastica. Il post del programma condotto da Federica Sciarelli è stato rilanciato e condiviso da decine di utenti.

