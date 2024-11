Ventenne milanese scomparso da giorni da Fuscaldo, l’appello della famiglia

ricerche in corso

FUSCALDO Ore di apprensione per Lorenzo Panerini, 20enne milanese, scomparso dopo un breve periodo a Fuscaldo con lo zio Giuseppe Suma, ultima persona ad averlo visto. Il giovane soffrirebbe di un disturbo bipolare secondo quanto riferito dallo zio. Durante un collegamento con “Pomeriggio Cinque” su Mediaset, il parente ha raccontato gli sviluppi delle ricerche, in cui vengono impiegati droni, elicotteri e sommozzatori. Alcuni oggetti personali di Lorenzo, come scarpe e calzini – oltre a una cintura con 20 chiodi conficcati – sono stati ritrovati sulla spiaggia. Giuseppe Suma ha anche rivolto un appello diretto al nipote, offrendogli ospitalità stabile in Calabria e chiedendogli di contattarlo per tranquillizzare la famiglia: «Abbiamo avuto qualche segnalazione di un ragazzo che però non era lui, una signora di Fuscaldo ci ha detto di averlo visto nudo lunedì e si è allarmato e ha chiamato i vigili ma i vigili non hanno risposto, Non perdo comunque la speranza. I 20 chiodi sulla cintura sono un messaggio che ci preoccupa».

