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amministrative 2026
Elezioni a Tropea, Macrì è il nuovo sindaco. Battuto Rodolico per 49 voti
Sfida all’ultimo voto tra i due ex primi cittadini per la guida della Perla del Tirreno. Affluenza definitiva in lieve aumento al 59,37%
Pubblicato il: 25/05/2026 – 21:13
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TROPEA A Tropea lo scontro all’ultimo voto se lo aggiudica Giovanni Macrì, con “Forza Tropea”, battendo al fotofinish Giuseppe Rodolico, con la lista “Insieme per Tropea”. Niente da fare, invece, per il terzo candidato, l’ex consigliere comunale e outsider Antonio Piserà con “RigeneriAmo Tropea”.
I dati definitivi vedono Macrì trionfare con il 46,23% (1.733 voti) contro i 1.684 voti di Rodolico che valgono il 44,92%. L’affluenza definitiva del Comune tropeano è del 59,37%, in lieve aumento rispetto al 58,69% dell’ultima tornata elettorale. (redazione@corrierecal.it)
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