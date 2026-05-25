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Meloni: «Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani»

Il commento della premier alle elezioni

Pubblicato il: 25/05/2026 – 19:26
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Meloni: «Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani»
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«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti». Così la premier Giorgia Meloni, nel commentare i risultati delle amministrative. La Presidente del Consiglio lancia poi una stoccata agli avversari: «E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani».

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