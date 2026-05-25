Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
amministrative
Meloni: «Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani»
Il commento della premier alle elezioni
Pubblicato il: 25/05/2026 – 19:26
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti». Così la premier Giorgia Meloni, nel commentare i risultati delle amministrative. La Presidente del Consiglio lancia poi una stoccata agli avversari: «E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani».
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali