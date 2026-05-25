Il voto in provincia di Catanzaro, ecco i sindaci eletti – I NOMI

amministrative 2026

CATANZARO Diverse riconferme ma anche sorprese e qualche “ritorno di fiamma”. Erano 17 i Comuni n provincia di Catanzaro chiamati al voto in questa tornata elettorale. I Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza già da ieri sono sei, con le riconferme di Piero Peta ad Andali, Antonio Torchia a Belcastro, Nicola Ramogida a Sant’Andrea, Mario Migliarese a Montepaone e Gino Ruggiero ad Amaroni. Quorum superato già ieri anche Cerva (nella foto), Comune nel quale si tornava a votare dopo il commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose: qui il nuovo sindaco è Sara Colistra. A Gizzeria conferma per Francesco Argento. A Martirano Lombardo successo di Franco Pucci. Antonio Tino si conferma sindaco di San Vito Jonio. A Serrastretta il nuovo sindaco è Mario Cianflone. Altra riconferma a Davoli, con Giuseppe Papaleo. A Palermiti torna sindaco Roberto Giorla. Massimiliano Chiaravalloti resta sindaco a Satriano. Un altro “ritorno di fiamma” è quello di Mario Deonofrio, che ridiventa sindaco a Girifalco.

In aggiornamento

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