Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

amministrative 2026

Il voto in provincia di Catanzaro, ecco i sindaci eletti – I NOMI

Molte le riconferme. A Cerva torna il sindaco dopo il commissariamento: è Sara Colistra

Pubblicato il: 25/05/2026 – 18:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il voto in provincia di Catanzaro, ecco i sindaci eletti – I NOMI
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CATANZARO Diverse riconferme ma anche sorprese e qualche “ritorno di fiamma”. Erano 17 i Comuni n provincia di Catanzaro chiamati al voto in questa tornata elettorale. I Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza già da ieri sono sei, con le riconferme di Piero Peta ad Andali, Antonio Torchia a Belcastro, Nicola Ramogida a Sant’Andrea, Mario Migliarese a Montepaone e Gino Ruggiero ad Amaroni. Quorum superato già ieri anche Cerva (nella foto), Comune nel quale si tornava a votare dopo il commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose: qui il nuovo sindaco è Sara Colistra. A Gizzeria conferma per Francesco Argento. A Martirano Lombardo successo di Franco Pucci. Antonio Tino si conferma sindaco di San Vito Jonio. A Serrastretta il nuovo sindaco è Mario Cianflone. Altra riconferma a Davoli, con Giuseppe Papaleo. A Palermiti torna sindaco Roberto Giorla. Massimiliano Chiaravalloti resta sindaco a Satriano. Un altro “ritorno di fiamma” è quello di Mario Deonofrio, che ridiventa sindaco a Girifalco.

In aggiornamento

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AMMINISTRATIVE
AMMINISTRATIVE CATANZARO
ANDALI
ARGENTO
Belcastro
cerva
CIANFLONE
colistra
Gizzeria
Importanti
MARTIRANO LOMBARDO
migliarese
Montepaone
ramogda
sant’andrea apostolo
SERRASTRETTA
Torchia
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x