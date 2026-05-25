Reggio Calabria, le prime parole da sindaco di Cannizzaro: «Prima la squadra, poi risolveremo i problemi della città»

«risultato storico»

REGGIO CALABRIA Youtrend lo ha “eletto” sindaco di Reggio Calabria già dopo la seconda proiezione, Francesco Cannizzaro vola con oltre il 70% delle preferenze (questo il dato cristallizzato) ed è nuovo sindaco di Reggio Calabria. «Grazie al lavoro splendido dei nostri rappresentanti di lista, pare che addirittura si arrivi sopra il 70%, è un dato storico», commenta ai nostri microfoni il vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra. «Sono molto emozionato, molto contento, mi aspettavo di vincere ma non pensavo di poterlo fare con un risultato largo, evidentemente è un’attestazione di fiducia nei miei confronti, ma sicuramente di un’intera coalizione che è coesa, compatta, forte, che si è presentata al cospetto degli elettori con un programma credibile». Il nuovo sindaco poi loda il lavoro di squadra. «Ha vinto Forza Italia, ha vinto il centrodestra».

Il presente e il futuro

Sul futuro, Cannizzaro ha le idee chiare: «Si cambia radicalmente. I cittadini di Reggio hanno voluto premiare il programma che dà sicuramente dei segnali di discontinuità rispetto a un passato lontano. Quando mi sono candidato ho detto sempre che avrei lavorato affinché si potesse presentare all’elettorato una coalizione più alta possibile e quindi più spostata al centro possibile e così è stato».

Il futuro a Palazzo San Giorgio, il presente ancora a Roma. «Resterò ancora per un po’ a Roma e cercherò di utilizzare fino all’ultimo minuto utile la mia posizione da parlamentare della Repubblica a beneficio di Reggio e della Calabria».

Aria nuova

Novità. Cannizzaro non perde tempo e parla già da primo cittadino quando risponde ad una domanda dei cronisti e annuncia l’avvio della fase di rinnovamento. «All’interno delle nostre liste abbiamo il 70% di una nuova classe dirigente: giovani, laureati, masterizzati». E poi l’affondo agli avversari, a chi ha governato la città negli ultimi dieci anni. «Il centrosinistra ha governato in maniera assolutamente mediocre e ora servono i migliori». Ma sulla squadra di governo glissa, ancora è troppo presto per fare nomi.

Sul primo atto da sindaco, invece, Cannizzaro non ha dubbi. «Mettere a terra la squadra. L’apparato amministrativo sarà scelto in maniera assolutamente dettagliata, valorizzerò i dirigenti, i funzionari, gli operatori amministrativi e mi avverrò di coloro i quali verranno dall’esterno». Ed ancora, «i primi due giorni mi dedicherò all’organizzazione della squadra che dovrà aggredire i problemi della città». Il sindaco non chiude le porte agli avversari. «Sono pronto ad accogliere proposte valide dall’opposizione».

L’endorsement di Occhiuto

Al fianco di Ciccio Cannizzaro anche il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Spero che questo risultato sia una specie di passaporto per il centrodestra nazionale. La Regione ha fatto già tantissimo per Reggio Calabria ma sarà ancora più presente in questa città straordinaria». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato