Crotonese al voto, ecco i sindaci eletti – I NOMI

amministrative 2026

CROTONE La provincia di Crotone vive ore decisive per il proprio assetto politico. Sono oltre 91.000 i cittadini richiamati alle urne per ridisegnare il futuro amministrativo del territorio in una tornata elettorale che promette di ridefinire tutti gli equilibri locali. Con la chiusura dei seggi e l’avvio delle operazioni di spoglio, arrivano già i primi verdetti definitivi. Oltre al capoluogo di provincia, il focus elettorale si sposta su una rosa di comuni che rappresentano la diversità del territorio crotonese.

Il primo dato certo arriva da Santa Severina: le urne hanno decretato l’elezione a sindaco di Pietro Vigna, alla guida della lista “Progetto comune”, che ha conquistato lo scranno più alto del municipio ottenendo il 51,07% dei consensi. Vigna ha superato di misura lo sfidante Alfonso Cortese, fermatosi al 48,93% in un testa a testa serratissimo.

A Cirò Marina – in un voto peraltro caratterizzato da un “giallo” – sindaco è Mariagrazia Panebianco. A Rocca di Neto successo per Cosmo Salvatore Claudio.

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