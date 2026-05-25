Elezioni a Cirò Marina, la denuncia di un candidato sindaco: «Scheda chiusa per terra, in cabina»
Giuseppe Dell’Aquila ha segnalato l’anomalia alle forze dell’ordine, che hanno provveduto al riconteggio appurando una seconda mancanza
CIRÒ MARINA «Ieri sera mi sono recato presso la caserma dei carabinieri per denunciare quanto accaduto nella sezione numero 1. Durante le operazioni di voto è stata trovata a terra in cabina, da un elettore che si recava a votare, una scheda chiusa. L’episodio è stato immediatamente segnalato da uno dei nostri rappresentanti di lista che, notata l’anomalia, ha richiesto l’immediato riconteggio delle schede. Dopo il rifiuto del Presidente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, si è provveduto al riconteggio che ha riportato la mancanza di una scheda rispetto al numero totale delle stesse. Quindi il sospetto reale è che le schede mancanti in quella sezione inizialmente erano due»: inizia così il racconto che Giuseppe Dell’Aquila (nella foto), candidato sindaco a Cirò Marina, ha affidato ai social dopo la denuncia di ieri sera presso i carabinieri.
«È chiaro – aggiunge – che le schede mancanti con molta probabilità servano a chi deve monitorare il voto, indicando una probabile regia ben ramificata e capillare dentro e fuori dai seggi. L’illegalità non deve condizionare il voto libero richiesto dai cittadini onesti e che sperano in un futuro migliore. Siamo tutti stanchi dei giochi di potere che la fanno da padrona troppo spesso nei nostri territori».
«Speriamo e confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine, sempre attente e garanti della vita di ognuno di noi. Ma chiediamo ai cittadini di smetterla di farsi condizionare, sperando che quanto accaduto abbia interrotto il presunto illecito in corso e riportato il voto alla regolarità che tutti auspichiamo» conclude Dell’Aquila.