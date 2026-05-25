“Magnifica Humanitas”: promulgata la prima Enciclica di Papa Leone

la prima enciclica

Prima enciclica di Papa Leone e prima volta di un Pontefice alla presentazione del documento. Leone promulga la sua prima Lettera Enciclica, “Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale” e stamani – alle 11.30 – interviene in Vaticano alla presentazione. L’Enciclica è stata firmata significativamente dal Papa lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell’ Enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII con la quale per la prima volta la Chiesa cattolica prendeva posizione sulle questioni sociali fondando la moderna dottrina sociale della Chiesa. La presentazione della prima enciclica di Leone XIV si svolge presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Papa che farà un intervento, come ha annunciato il Vaticano.

I relatori saranno: il card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Anna Rowlands, teologa britannica specializzata in teologia politica, dottrina sociale cattolica e teologia cattolica contemporanea; Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic l’azienda USA di intelligenza artificiale, responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale; Leocadie Lushombo , (Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology / Santa Clara University, in California). La conclusione è affidata al cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.