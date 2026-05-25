Lamezia Terme, camion in fiamme sulla Strada Statale 280 “Dei Due Mari” – FOTO

l’incendio

LAMEZIA TERME Sulla strada statale 280 “Dei Due Mari” un mezzo pesante ha preso fuoco al km 2,700, a Lamezia Terme, in direzione Catanzaro. Nel corso dell’intervento la statale è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla viabilità locale. La carreggiata in direzione Lamezia Terme è stata riaperta e il traffico transita sulla corsia di marcia. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Catanzaro per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

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