Incidente stradale a Rossano, giovane motociclista in gravi condizioni

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto un’automobile e una moto. Il fatto è avvenuto in via Michele Bianchi (contrada Petra) nell’area urbana di Rossano. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito presso l’ospedale rossanese. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi e, quindi, trasportato in elisoccorso a Cosenza. L’area del sinistro è stata transennata e messa in sicurezza dopo l’intervento della Polizia locale, dei Carabinieri e dei vigili del fuoco.

