Proibizionismo di Trump? «Non ci saranno problemi per i prodotti italiani»

il commento

ROMA «L’azione di protezione dell’economia statunitense da parte di Trump è più rivolta verso i paesi sudamericani in via di sviluppo, verso la Cina. Non penso che ci saranno grosse problematiche verso i prodotti italiani». Così, con Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Di Martino, alla guida dell’omonimo pastificio di Gragnano, che da anni porta i propri prodotti negli Usa, commenta l’elezione di Donald Trump e il rischio di effetti sui rapporti commerciali tra Italia e Usa. «Credo che ci sia una problematica di una maggiore attenzione di Trump verso l’America stessa, rispetto a un multilateralismo precedente», conclude.