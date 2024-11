Appalti Anas, Verdini jr patteggia 2 anni e 9 mesi

il caso

ROMA Il gup di Roma ha dato il via libera al patteggiamento a 2 anni e 9 mesi per Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis, coinvolto nell’indagine della Procura di Roma su presunte irregolarità nell’affidamento di commesse all’Anas tra cui una di 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie. Il giudice ha dato l’ok anche alla richiesta di conversione della pena ai lavori di pubblica utilità per Verdini jr. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, anche i reati di corruzione e turbativa d’asta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato