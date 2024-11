Vertenza Abramo, Forza Italia Catanzaro: dalle opposizioni zero proposte ma solo chiacchiere

l’intervento

CATANZARO “Anche di fronte all’esigenza di garantire un futuro a mille famiglie, la strumentalizzazione da parte del Movimento 5 Stelle – con Anna Laura Orrico sempre pronta a parlare, meno ad agire – non si ferma. Non c’è da meravigliarsi, infatti, se con questo atteggiamento i pentastellati stiano vivendo un declino trasversale in tutti i livelli istituzionali. L’impegno del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, coadiuvato dall’assessore Giovanni Calabrese, merita di essere elogiato. Grazie agli sforzi del governo regionale – lodato anche all’ultimo tavolo al Mimit da tutte le organizzazioni sindacali – e del governo nazionale, i lavoratori della Abramo Customer Care possono guardare al futuro con maggiore speranza. Questi sono fatti concreti che dimostrano la capacità di governo della coalizione; mentre alcuni singoli esponenti delle opposizioni sembrano limitarsi a rappresentare negatività attraverso i media: attività che di certo non porterà il pane a casa delle famiglie dei lavoratori a rischio. In questi mesi di crisi della Abramo Customer Care dall’opposizione nazionale e regionale non è arrivata neanche una proposta, un suggerimento, un’iniziativa. Zero assoluto, encefalogramma piatto. Solo chiacchiere, pessimismo, catastrofismo. L’azione coordinata e l’impegno della politica regionale e nazionale per salvaguardare il posto di lavoro e le prospettive per le famiglie coinvolte sono, invece, l’esempio di come le istituzioni possano rispondere concretamente alle difficoltà sociali ed economiche, mettendo in atto strategie per il benessere collettivo. È ora che le forze politiche prendano esempio dall’operato di Occhiuto, concentrandosi sul bene della comunità, piuttosto che alimentare conflitti sterili”. È quanto si legge in una nota del coordinamento provinciale di Forza Italia Catanzaro, guidato dal coordinatore Marco Polimeni.

