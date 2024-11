Tris del Cosenza a Brescia, la rete decisiva di Charlys al 95′

serie b

BRESCIA Le montagne russe del Rigamonti premiano il Cosenza che batte un buon Brescia per 3-2. Squadra di Alvini in vantaggio al 34′ grazie ad una girata sporca in area di rigore di Zilli, che sfrutta una marcatura larga della difesa per trafiggere Lezzerini. Raddoppio del Cosenza su calcio di rigore, fallo di Verreth su Ricciardi. Dal dischetto Mazzocchi è una sentenza. Dopo due clamorosi errori di Florenzi in contropiede per il 3-0, i padroni di casa accorciano le distanze con un grande gol di Bjarnason. Per l’islandese secondo gol consecutivo, il terzo del suo campionato. Nel finale è Bianchi a regalare il pareggio alle rondinelle con un colpo di testa preciso su assist di Bjarnason. Ma non è ancora finita. All’ultimo respiro Charlys pesca il jolly del successo da tre punti per i calabresi, Brescia ko.

Tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Lazzerini 6; Jallow 5.5, Cistana 5, Adorni 5, Corrado 5.5; Bertagnoli 6 (42′ st Moncini sv), Verreth 5, Baseggio 5.5 (15′ st Nuamah 6); Olzer 5 (1′ st Bjarnason 6.5); Juric 5 (15′ st Bianchi 7), Borrelli 6. In panchina: Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Galazzi, Papetti. Allenatore: Maran 5.5.

COSENZA (3-4-1-2): Micai 6.5; Venturi 6 (36′ st Martino 5.5), Dalle Mura 6, Caporale 6.5; Ricciardi 7 (18′ st Cimino 6), Charlys 7, Kouan 6, Ciervo 7 (18′ st Ricci 5.5); Florenzi 6.5 (36′ st Mauri sv); Zilli 6.5 (6′ st Kourfalidis 6), Mazzocchi 7. In panchina: Vettorel, Camporese, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Rizzo Pinna, Strizzolo, Hristov. Allenatore: Alvini 7.

ARBITRO: Santoro di Messina 6 RETI: 34′ pt Zilli, 46′ pt Mazzocchi (rig), 33′ st Bjarnason, 45′ st Bianchi, 50′ st Charlys.

NOTE: pomeriggio fresco. Spettatori: 4.000. Espulso al 52′ st Bianchi per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Adorni, Besaggio, Florenzi, Corrado, Venturi, Jallow, Borrelli. Angoli: 6-0. Recupero: 3′; 6′.

