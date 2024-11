Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano

il fatto

A Giugliano, nel Napoletano, intorno alle 20.15, i carabinieri sono stati chiamati nell’ospedale San Giuliano, dove poco prima un cittadino albanese di 43 anni già noto alle forze dell’ordine si era presentato con ferite da colpi di arma da fuoco. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, su cui sono in corso verifiche, l’uomo è stato vittima di una tentata rapina da parte di due uomini in sella a uno scooter, raggiunto da sette colpi di arma da fuoco tra gambe addome e mani, la maggior parte dei quali lo ha preso di striscio, lungo l’asse mediano, all’altezza di Giugliano. Al 112 però non è arrivata nessuna segnalazione a riguardo. Il quarantatreenne non e’ in pericolo di vita. Indagini in corso.