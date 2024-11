Tris del Crotone, allo “Scida” il Catania di Mimmo Toscano va ko

CALCIO LEGA PRO

CROTONE Con un primo tempo super il Crotone di mister Longo (nella foto) batte allo Scida il Catania di Mimmo Toscano e vince una gara importantissima. Nella ripresa i siciliani hanno sfiorato la clamorosa rimonta, ma la buona sorte e un ottimo D’Alterio hanno evitato il peggio. Pronti via e il Crotone dopo appena nove minuti passa con Silva che supera tre avversari e beffa Adamonis sul suo palo. Il duello tra i due prosegue sei minuti dopo: il tiro di Silva vede Adamonis in difficoltà, il palo evita il 2-0. Ma il raddoppio è nell’aria e arriva al 25′. Gomez, servito dal solito Silva, in diagonale trafigge l’estremo difensore del Catania. È dominio pitagorico. Al 30′ esce di Pasquale per infortunio ed entra Armini. Al 39′ la squadra di Mimmo Toscano subisce il tris direttamente su calcio di punizione di Giron. Il primo tempo si chiude qui. Nella ripresa il Crotone sfiora più volte il raddoppio ma nel finale il Catania si sveglia e in pochi minuti riapre il match. Prima al 72′ con Stoppa e poi al 78′ con un autogol di Giron. Subito dopo i siciliani sfiorano addirittura il 3-3: D’Alterio para su Montalto. Ancora Montalto e poi Di Gennaro nel recupero sfiorano il pari, ma i pitagorici resistono e conquistano tre punti d’oro.

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (31’pt Armini), Giron; Gallo (27’st Barberis), Schirò; Silva (41’st Cantisani), Tumminello (41’st Chiarella), Oviszach (27’st Vitale); Gomez. A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Rispoli, Groppelli, Spina, Stronati, Spina, Kostadinov, Kolaj, Cantisani, Chiarella. All. Longo

CATANIA: Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti (22’st Raimo), Quaini (1’st Montalto), Verna, Anastasio; Jimenez, Lunetta (14’st Stoppa); Inglese (22’st D’Andrea). A disp. : Bethers, D’Agata, Gega, De Rose, Forti. All. Toscano

ARBITRO: Gianquinto di Parma

RETI: 8’pt Silva (Cr), 24’pt Gomez (Cr), 38’pt Giron (Cr), 27’st Stoppa (Ca), 34’st autorete Giron (Ca)

NOTE: ammoniti: Quaini (Ca), Di Pasquale (Cr). Spettatori: 3.877.