«Verdiana Zangaro orgoglio di Corigliano Rossano: simbolo di perseveranza, coraggio e pazienza»

talenti di calabria

CORIGLIANO-ROSSANO Si è conclusa venerdì sera, con l’attesa finale, la quattordicesima edizione del talent “Tale e Quale Show” trasmesso su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, che ha visto la vittoria della giovane cantante Verdiana Zangaro, un talento straordinario e motivo di orgoglio per la comunità di Corigliano-Rossano. A Verdiana vanno le congratulazioni ed i complimenti di tutto il consiglio comunale e dell’amministrazione, a partire dal primo cittadino Flavio Stasi, che ha ribadito l’intenzione di invitare in consiglio comunale l’artista.

«Coltivare un talento alle nostre latitudini, nonostante i principi della nostra Costituzione direbbero altro, è sicuramente più difficile rispetto ad altre località – ha commentato il sindaco Flavio Stasi – e questo vale anche forse ancor di più per l’arte e la musica. Per esplodere dalle nostre parti serve ancor più talento, oltre che maggiore perseveranza, coraggio, pazienza. Per questo personalmente sono ancor più felice per Verdiana, che oggi è motivo di orgoglio della città e che ottiene un riconoscimento strameritato».

Verdiana Zangaro, nata nel 1986, ha intrapreso la sua carriera musicale all’età di soli 16 anni, partecipando a Sanremo Giovani con il brano “Chi sei non lo so”, che si è piazzato al quarto posto. La cantante è poi diventata un volto noto in televisione grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, edizione 2013, vinta dal rapper Moreno Donadoni. Durante l’esperienza nel talent show di Canale 5, ha incontrato Greta Manuzi, con cui, da qualche anno, forma il gruppo tutto al femminile “Le Deva”, insieme a Simonetta Spiri e Roberta Pompa.

A “Tale e Quale Show”, Verdiana si è distinta puntata dopo puntata con straordinarie performance, dimostrando la sua potente voce. Ha interpretato artisti del calibro di Celine Dion, Christina Aguilera e Mariah Carey, oltre a cantanti italiane, regalando emozioni e speranze ai telespettatori che seguono il programma in cerca di esibizioni caratterizzate da un’intonazione impeccabile. Nella serata finale ha interpretato il brano “Oggi sono io” di Alex Britti, portato al successo dalla più grande delle voci italiane: Mina.