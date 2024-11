Calabria, maltempo in arrivo e calo delle temperature

le previsioni

ROMA Possibile maltempo in arrivo sull’Italia e calo delle temperature. La seconda decade di novembre, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, portera’ un maggiore dinamismo. Ecco le previsioni per oggi e domani al Sud e Sulle Isole. Oggi: precipitazioni sparse sulle Isole Maggiori nel corso delle ore diurne, sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. In serata piogge che insistono sulla Sicilia con cieli coperti; nella notte anche su Sardegna e Calabria, tempo invariato altrove. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Domani, al Sud e sulle Isole: Al mattino attese piogge e temporali sparsi sulle Isole Maggiori e locali fenomeni sulla Calabria meridionale, variabilita’ asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle Isole e piogge anche sulle regioni ioniche, invariato altrove. In serata e nella notte residue piogge su Sardegna e Sicilia, nuvolosita’ in aumento sulle altre regioni con locali fenomeni. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e stabili o in diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.