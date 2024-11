dal nazionale

Non si allenta la morsa del maltempo nel Catanese. Situazione critica ad Acireale, dove è crollata una parte del costone della Timpa, la strada che porta a Santa Tecla è bloccata dai detriti e sono in corso le operazioni di pulizia della carreggiata. In azione anche le squadre comunali. Danni e allagamenti pure a Giarre e Riposto, dove i fiumi stracolmi di fango e detriti per la pioggia battente hanno trascinato a valle diversi veicoli. Altre automobili sono state inghiottite dal mare a causa della mareggiata in corso nella zona ionica del Catanese.

In Prefettura è riunito il centro di coordinamento, mentre sono decine i volontari di Protezione civile operativi nei luoghi maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo.