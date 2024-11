Consiglio regionale, la (nuova) “Omnibus” accende gli animi: scontro frontale in aula

la seduta

REGGIO CALABRIA Duro scontro tra la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra nella seduta del Consiglio regionale sulla nuova Omnibus, la decima dall’inizio della legislatura. La Omnibus è stata approvata a maggioranza ma dopo un’aspra discussione e dopo che il Pd ha deciso di uscire dall’aula.

Cosa prevede la nuova “Omnibus”

Il testo della maggioranza contiene una norma in tema di sostegno alle Asp sciolte per infiltrazioni mafiose che prevede la possibilità – «al fine di garantire il graduale passaggio alla gestione ordinaria» delle aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni e «per il quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento» – la nomina di un commissario straordinario pescato anche dall’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale «fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza». La Omnibus contiene poi una norma che assegna all’Aterp la competenza in tema di housing sociale, una norma per il trasferimento del personale Corap alla Sorical, una norma per favorire il reclutamento di personale da parte di Azienda Zero. Previsto anche uno stanziamento di 4 milioni per affrontare i danni alluvionali per la recente ondata di maltempo nel Lametino. Diversi gli emendamenti presentati – e poi approvati – che hanno finito con l’estendere ulteriormente il testo legislativo, al solito caratterizzato dall’eccessiva eterogeneità dei temi trattati.

Il dibattito

All’attacco subito il Pd, che annuncia voto contrario con gli interventi di Mimmo Bevacqua e Raffaele Mammoliti, contestando il metodo delle Omnibus e il merito di questa approvata oggi in aula, contestando la norma sui commissari per le Asp sciolte per infiltrazioni mafiose – «pensate dopo 5 anni di nominare anche un commissario, pure fuori dagli albi nazionali, laddove servirebbe nominare direttori generali» – e l’ennesimo atto che modifica la legge su Azienda Zero, che – rimarcano i dem – «sembra sempre più una scatola vuota». Il Pd quindi abbandona l’aula per protesta. Critiche anche dal capogruppo del Misto Antonio Lo Schiavo e dal capogruppo M5S Davide Tavernise – che a sua volta non partecipa al voto sull’aggiunta “last minute” di troppi emendamenti «senza che ci fosse la possibilità di visionarli». Dalla maggioranza parla Giuseppe Graziano di Azione, che difende la Omnibus, «con questo tipo di provvedimenti interveniamo più rapidamente sui problemi, sulle Asp la norma è una barriera contro la mafia e dovreste farne vanto. Basta con le parole senza senso, noi stiamo lavorando per la Calabria». Interviene anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (Lega): «Il Pd parla della Omnibus come se portassimo in aula qualcosa di vietato, si tratta di un insieme di norme inserite in un articolato più ampio diverso da una legge composta da un solo articolo».

Quindi la votazione con l’approvazione a maggioranza, che accoglie anche – dato politico da segnalare – un emendamento di Ferdinando Laghi (DeMa) in tema di divieto di realizzazione di impianti idroelettrici impattanti nei parchi nazionali e regionali, in particolare il Pollino. Emendamento apprezzato anche dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Lo stesso governatore peraltro ha sollecitato la possibilità di ricevere il testo degli emendamenti anche in formato cartaceo. (a. c.)

